Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Клаудиньо посетил тренировку "Зенита" на сборе в Катаре

Клаудиньо, ранее выступавший за "Зенит", посетил тренировку сине-бело-голубых во время зимнего сбора команды в Катаре.
Фото: ФК "Зенит"
Бразильский полузащитник пообщался с футболистами петербургского клуба и тепло поприветствовал своих бывших партнёров.

Напомним, Клаудиньо играл за "Зенит" с 2021 по 2025 год, после чего продолжил карьеру в катарском "Аль-Садде". За время выступлений в составе сине-бело-голубых он трижды выигрывал чемпионат РПЛ, становился обладателем Кубка и Суперкубка России.



"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт на второй позиции в чемпионате России. После возобновления РПЛ команда встретится с "Балтикой" 27 февраля.

