Клаудиньо посетил тренировку "Зенита" на сборе в Катаре

Бразильский полузащитник пообщался с футболистами петербургского клуба и тепло поприветствовал своих бывших партнёров.
Напомним, Клаудиньо играл за "Зенит" с 2021 по 2025 год, после чего продолжил карьеру в катарском "Аль-Садде". За время выступлений в составе сине-бело-голубых он трижды выигрывал чемпионат РПЛ, становился обладателем Кубка и Суперкубка России.
"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт на второй позиции в чемпионате России. После возобновления РПЛ команда встретится с "Балтикой" 27 февраля.
Фото: ФК "Зенит"