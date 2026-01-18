- Если он хочет уехать, то пусть уезжает в топ-чемпионат. Главное - попасть в команду к тренеру, который сможет раскрыть его ещё лучше. Нет смысла ехать в европейский клуб, который борется за выживание, - цитирует Мартыновича Metaratings.ru.
В этом сезоне 25-летний Сперцян принял участие в 25 встречах во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и 13 голевых передач. Контракт футболиста с южным клубом рассчитан до середины 2029 года, а стоимость игрока оценивается в 25 млн евро.
"Краснодар" имеет в активе 40 баллов и лидирует в чемпионате России. После возобновления сезона "быки" сыграют с "Ростовом".
Мартынович объяснил, куда Сперцяну лучше не переходить из "Краснодара"
Александр Мартынович, ранее выступавший за "Краснодар", отреагировал на информацию о возможном уходе капитана "быков" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"