Пономарёв предположил причину ухода Гонду из "Зенита"

Экс-защитник армейцев заявил, что петербургский клуб мог поспешить с расставанием с аргентинцем.
- Лусиано зря отпустили, он хорошо действовал на футбольном поле, он очень активный. Может быть не сошелся взглядами своими футбольными с Семаком. Или Семак его испугался, что какая-то коалиция будет и продал, - передаёт слова эксперта "Спорт день за днём".
Гонду перешёл в ЦСКА 11 января в рамках обмена с "Зенитом" на защитника Игоря Дивеева. Футболист заключил с московским клубом долгосрочное соглашение.
Лусиано в этом сезоне принял участие в 22 матчах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.