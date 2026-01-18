Матчи Скрыть

Пономарёв предположил причину ухода Гонду из "Зенита"

Владимир Пономарёв прокомментировал переход нападающего Лусиано Гонду из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-защитник армейцев заявил, что петербургский клуб мог поспешить с расставанием с аргентинцем.

- Лусиано зря отпустили, он хорошо действовал на футбольном поле, он очень активный. Может быть не сошелся взглядами своими футбольными с Семаком. Или Семак его испугался, что какая-то коалиция будет и продал, - передаёт слова эксперта "Спорт день за днём".

Гонду перешёл в ЦСКА 11 января в рамках обмена с "Зенитом" на защитника Игоря Дивеева. Футболист заключил с московским клубом долгосрочное соглашение.

Лусиано в этом сезоне принял участие в 22 матчах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

