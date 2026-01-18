"Не думаю, что уход Маркиньоса ослабит "Спартак". Это точно не станет потерей для красно-белых. Да, он достаточно яркий футболист, но незаменимых нет. Плюс его в "Спартак" приводил Станкович, и логично, что он хочет его вернуть к себе. Нормальная история", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Маркиньос может перейти в "Црвену Звезду" за 5 миллионов евро. В СМИ появилась информация о том, что трансфером 26-летнего бразильца интересуется главный тренер сербской команды Деян Станкович, ранее возглавлявший "Спартак".
Маркиньос стал игроком "Спартака" летом 2024 год. Бразильский полузащитник принял участие в 56-ти матчах за красно-белых, в которых записал на свой счет семь голов и 15 результативных передач. В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 20-ти встречах "Спартака", забил 5 голов и оформил 3 ассиста. Его действующее трудовое соглашение с московским клубом действует до лета 2029 года.
Мостовой: не думаю, что уход Маркиньоса ослабит "Спартак"
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника "Спартака" Маркиньоса в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Спартак"