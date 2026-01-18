Голами в матче отличились левый вингер Галымжан Кенжебек, форвард Мохамед Конате и нападающий Брайан Мансилья.
Товарищеские матчи
Голы: Кенжебек, 32, Конате, 45, Мансилья, 53.
"Ахмат": Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Келиано, Жемалетдинов, Кенжебек, Пряхин, Садулаев, Конате.
2 тайм: Магомедов, Уциев, Ндонг, Цаке, Тодорович, Гадио, Исмаэл, Царукян, Мансилья, Садулаев, Эль-Махрауи.
"Ахмат" разгромил "ОФК Белград" в товарищеском матче
"Ахмат" одержал победу над "ОФК Белградом" в товарищеском матче со счетом 3:0.
Фото: ФК "Ахмат"