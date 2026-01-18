"Долг перед "Пеньяролем" действительно тянется у нас с 2024 года. Две трети мы выплатили. Осталась фактически одна треть. Думаю, в ближайшее время мы денежные средства изыщем, погасим долг и бан снимут. Как только мы погасим долг, автоматически все разблокируется", - сказал Гончаров "Матч ТВ".
Напомним, 13 января 2026 года международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Ростову" регистрировать новых футболистов из-за долга перед клубом "Пеньяроль" за трансфер опорного полузащитника Родриго Саравии. Запрет действует 3 года.
На данный момент "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Команда одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в лиге.
Гендиректор "Ростова" ответил, когда с клуба снимут трансферный бан
Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров прокомментировал ситуацию с трансферным баном клуба.
Фото: ФК "Ростов"