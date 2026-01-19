Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ОФК БелградЗавершен

Угаров сомневается, что Кордоба перейдёт в "Зенит"

Денис Угаров высказался о слухах вокруг нападающего "Краснодара" Джона Кордобы и возможного интереса со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"
Экс-полузащитник петербургского клуба считает, что переход колумбийца к Сергею Семаку выглядит маловероятным.

- "Краснодар" борется за первое место. Не исключён вариант, что они и закончат на первом месте. Зачем уходить из команды, которая в том году была чемпионом и сейчас ещё раз может взять титул РПЛ, - передаёт слова эксперта "Спорт День за Днём".

В текущем сезоне 32-летний Кордоба провёл 24 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 10 млн евро.

"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт на второй позиции. "Краснодар", набравший на одно очко больше, возглавляет РПЛ.

