Экс-футболист "Рубина" высказался о шансах Даку уехать в Германию

Алексей Попов поделился мнением о возможном трансфере нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в чемпионат Германии.
Фото: ФК "Рубин"
Ранее сообщалось, что албанцем интересуются несколько клубов Бундеслиги.

- Даку более выгодно попробовать себя в Европе: другой чемпионат, ближе лететь в национальную сборную и возможные еврокубки... Даку - качественный игрок для РПЛ. Это точно. Он подошёл бы всем топовым командам нашего чемпионата: и ЦСКА, и "Зениту" и "Локомотиву", - цитирует Попова "Советский спорт".

При этом экс-защитник казанцев отметил, что уход форварда может серьёзно ударить по "Рубину".

В этом сезоне албанец принял участие в 17 матчах, забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.

"Рубни" с 23 баллами в активе располагается на седьмой строчке в чемпионате России.

