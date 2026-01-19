По словам футболиста, клуб заметно прогрессирует и становится сильнее как по качеству состава, так и по игре.
- "Акрон" постоянно прибавляет. И по уровню игроков. Футболисты видят, как клуб растёт, и в какой футбол он играет. Другие футболисты, думаю, уже сами стремятся в "Акрон", - цитирует игрока Metaratings.ru.
"Акрон" с 21 очком в активе располагается на девятой позиции в таблице чемпионата России. В рамках 19-го тура РПЛ тольяттинская команда в гостях встретится с "Оренбургом", поединок пройдёт 28 февраля.
Бакаев высказался о развитии "Акрона" при Тедееве
Игрок "Акрона" Солтмурад Бакаев поделился мнением о том, как меняется команда по ходу сезона.
Фото: ФК "Акрон"