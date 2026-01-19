Матчи Скрыть

Семёнов рассказал, чему научился у Черчесова

Андрей Семёнов поделился воспоминаниями о периоде работы со Станиславом Черчесовым и отметил, какое влияние тренер оказал на его карьеру.
Фото: ФК "Ахмат"
Экс-защитник "Амкара" и "Ахмата" подчеркнул, что именно при Черчесове получил важный опыт и стал увереннее в себе.

- Это человек, который много для меня сделал, смело могу назвать его главным тренером в своей карьере. Это внутренняя дисциплина, которую он привил, и мотивационные речи, от которых ты растёшь и начинаешь верить в свои силы, - передаёт слова Семёнова "Советский спорт".

Семёнов завершил профессиональную карьеру в августе 2024 года.

"Ахмат" имеет в активе 22 балла и идёт восьмым в чемпионате России. После зимнего перерыва грозненцы дома примут ЦСКА.

