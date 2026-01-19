Бистрович: у ЦСКА есть шансы на трофей в текущем сезоне

"Мы все знаем, какой большой клуб ЦСКА, и для них задача – бороться за чемпионство, за Кубок. Думаю, что в этом году за трофей будут бороться три-четыре клуба, и разница между ними всегда будет два-три очка. У ЦСКА шансы на трофей, конечно же, есть", - цитирует Бистровича Metaratings.
Напомним, что летом ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - под его руководством клуб стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны. Новым главным тренером красно-синих стал Фабио Челестини, с которым "армейцы" выиграли Суперкубок России в начале текущего сезона.
По итогам 18 сыгранных туров подопечные Челестини располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.
Экс-игрок ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы "армейцев" на трофей в текущем сезоне.
