"Засверкает в любом топ-чемпионате". Экс-президент "Локомотива" - о Батракове

"Повторит ли Батраков судьбу Захаряна, если уедет в Европу? Нет, не повторит. Леша — игрок другого класса. Я таких не видел. Играет на нескольких позициях, хорошо видит и выбирает место на поле, удар сумасшедший — это феноменальный игрок. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате, в этом нет сомнений", - цитирует Геркуса "СЭ".
Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 66 матчей и отметился 31 забитым мячом и 16 результативными передачами. В текущем сезоне полузащитник забил 11 мячей в РПЛ и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России. Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с 2023 года, всего россиянин провел за клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет 3+3 по системе "гол+пас". На данный момент полузащитник восстанавливается после полученного повреждения.
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус ответил на вопрос, может ли полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков повторить судьбу Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Локомотив"