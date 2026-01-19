Юран: я отклонил несколько предложений - готов работать только в клубах с серьезными задачами

"Конечно, мне уже хочется возобновить работу, потому что для тренера, как и для игрока, нужна постоянная практика. Я уже отклонил несколько предложений, потому что готов работать только в клубах с серьезными задачами", - приводит слова Юрана "РБ Спорт".
Летом 2025 года Сергей Юран стал главным тренером "Серик Беледиеспора". Осенью российский специалист покинул клуб. Сообщалось, что владельцем команды летом стал Туфан Садыгов, которые ранее был инвестором подмосковных "Химок". Осенью турецкие СМИ сообщали о финансовых проблемах клуба.
Юран ранее был главным тренером "Пари НН", "Химок", "СКА-Хабаровска", "Балтики", "Сибири", а также ряда других российских клубов. Также специалист работал в Армении, Азербайджане, Эстонии, Латвии и Казахстане.
Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос, когда он вернется к работе.
Фото: ФК "Серик Беледиеспор"