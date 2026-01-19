Матчи Скрыть

Юран назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Российский специалист Сергей Юран назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой части текущего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мурада Мусаева я и вовсе считаю лучшим главным тренером первой части сезона. Повторюсь, главное в футболе — это результат. Какая команда на первом месте в турнирной таблице РПЛ? "Краснодар". Значит, наставник кубанцев на данный момент является лучшим главным тренером", - приводит слова Юрана "РБ Спорт".

По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе. Второе место занимает петербургский "Зенит" с 39 очками, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", отстающий от "быков" на три балла.

Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. Наставник южан был признан лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2024/25.

