"Может ли "Акрон" занять место выше девятого? Это в наших силах. У нас было очень много хороших матчей. У "Зенита" отобрали очки, с "Краснодаром" были хороши. "Акрон" — серьезный клуб, поэтому будем биться за то, чтобы подниматься выше в таблице РПЛ", - цитирует Гудиева "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров тольяттинский "Акрон" располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. После зимней паузы тольяттинцы сыграют на выезде с "Оренбургом" в 19 туре чемпионата России.
Напомним, что прошлый сезон стал первым для "Акрона" в РПЛ. По его итогам команда Заурбека Тедеева заняла девятое место, набрав 35 очков в 30 встречах.
Гудиев: "Акрон" - серьезный клуб, мы можем быть выше девятого места в таблице
Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев оценил перспективы команды.
Фото: ФК "Акрон"