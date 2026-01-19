"На цу-е-фа скидываются". Дзюба высказался о выборе главного тренера в "Спартаке"

- Есть там сколько-то руководителей у "Спартака". Мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает — назначает тренера. Поэтому, думаю, если бы они что-то хотели, наверное, взяли бы другого тренера. Но, может, у Карседо и получится — мы же не знаем.
5 января, московский "Спартак" объявил о назначении на должность главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Трудовое соглашение с испанцем будет действовать до конца сезона 2028/2029.
Напомним, ранее красно-белых возглавлял сербский специалист Деян Станкович, а после его ухода временно исполняющим обязанности наставника команды был Вадим Романов.
Источник: Sport24
Фото: ФК "Спартак"