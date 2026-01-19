Матчи Скрыть

Пономарев: Карпин никакой как тренер

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
Фото: ФК "Динамо"
"Карпин никакой как тренер. В обороне не разбирается, в середине поля тоже. Игру футбольную он не понимает, хотя сам был хорошим футболистом. Повезло ему со сборной России. С кем мы только не играем - с африканцами, которые босиком могут играть. Это не показатель", - сказал Пономарев "Советскому спорту".

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с конца июля 2021 года. Всего под руководством российского специалиста национальная команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2028 года.

Ранее Карпин являлся главным тренером московского "Динамо". 17 ноября 2025 года пресс-служба клуба объявила об уходе российского специалиста.

