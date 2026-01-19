Мусаев вступился за Кордобу после обвинений в симуляции в матче с ЦСКА

Рулевой "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о ситуации вокруг Джона Кордобы после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

Фото: ФК "Краснодар"

Колумбийский форвард отметился голом, но после игры в его адрес прозвучали обвинения в симуляции.



Мусаев назвал встречу с армейцами одним из самых ярких событий чемпионата и подчеркнул, что, по его мнению, арбитр ошибся, показав Кордобе красную карточку - тренер считает, что нарушения в эпизоде не было.



- И там чуть-чуть Мойзес подрисовал, когда… Ну он его вообще не трогал, по руке провёл. Мойзес упал и начал кататься, - сказал Мусаев на ютуб-канале "Это футбол, брат".



Также наставник "быков" отреагировал на разговоры о двух возможных симуляциях Кордобы в первом тайме. Он отметил, что внимание стоит обратить на действия Мойзеса, который, по версии тренера, сам сыграл на публику и в итоге стал причиной удаления нападающего.



В нынешнем сезоне Кордоба провёл 24 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.