Президент "Оренбурга" объяснил выбор тренера на вторую часть сезона

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин рассказал, почему клуб не стал делать ставку на иностранного тренера.
По его словам, руководство действительно изучало кандидатуры из-за рубежа, однако в нынешней ситуации было важно, чтобы новый специалист как можно быстрее адаптировался к команде и реалиям РПЛ.

- Мы изучали иностранных тренеров... нужно было, чтобы тренер максимально быстро интегрировался в команду и в российскую лигу, - цитирует Волженкина Metaratings.ru.

Также руководитель клуба обозначил общий вектор задач на вторую часть сезона. Он подчеркнул, что "Оренбург" хочет ежегодно сохранять прописку в Премьер-лиге и стремиться подниматься как можно выше.

"Оренбург" идёт на 15-м месте, набрав 12 очков. Команду возглавляет Ильдар Ахметзянов.

