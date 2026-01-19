По его словам, руководство действительно изучало кандидатуры из-за рубежа, однако в нынешней ситуации было важно, чтобы новый специалист как можно быстрее адаптировался к команде и реалиям РПЛ.
- Мы изучали иностранных тренеров... нужно было, чтобы тренер максимально быстро интегрировался в команду и в российскую лигу, - цитирует Волженкина Metaratings.ru.
Также руководитель клуба обозначил общий вектор задач на вторую часть сезона. Он подчеркнул, что "Оренбург" хочет ежегодно сохранять прописку в Премьер-лиге и стремиться подниматься как можно выше.
"Оренбург" идёт на 15-м месте, набрав 12 очков. Команду возглавляет Ильдар Ахметзянов.
Президент "Оренбурга" объяснил выбор тренера на вторую часть сезона
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин рассказал, почему клуб не стал делать ставку на иностранного тренера.