Мусаев рассказал, как Сперцян относится к слухам об уходе из "Краснодара"

Рулевой "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мнением о капитане команды Эдуарде Сперцяне.
Фото: "Краснодар"
В выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат" наставник отметил, что полузащитник спокойно относится к разговорам о возможном переезде в Европу и не переживает из-за того, что прошлым летом трансфер так и не состоялся.

- Он не рвётся никуда. То есть нагнетают здесь и нагнетают очень много в Армении... мне кажется, они думают, что "Краснодар" его в плену держит, - сказал Мусаев.

Сперцян является воспитанником "Краснодара" и выступает за основную команду с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 25 матчей, забил девять мячей и сделал 13 результативных передач.

Опубликовал:
