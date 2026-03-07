Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Сафонов во второй раз за месяц пропустил три мяча в матче "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вновь пропустил три мяча в одном матче чемпионата Франции.
Фото: ФК "ПСЖ"
Это произошло во встрече 25-го тура Лиги 1 против "Монако", завершившейся поражением парижан со счётом 1:3. Российский вратарь провёл на поле весь матч и по ходу игры отметился тремя сейвами.

Примечательно, что подобная ситуация произошла уже во второй раз за последний месяц. Ранее трижды ворота Сафонова поразил "Ренн" - тот матч состоялся 13 февраля.

Всего в текущем сезоне россиянин провёл 13 игр за парижский клуб, в которых пропустил 15 мячей.

