Бубнов рассказал о хронической травме новичка "Зенита" Дивеева

Бубнов заявил, что у 26-летнего футболиста могут быть серьёзные проблемы со здоровьем, связанные с травматизмом.
- Говорят, вообще у него очень серьёзные проблемы с травматизмом. Когда медосмотр прошёл, они сказали, что у него есть проблемы со здоровьем, однако вроде у них там сейчас такая аппаратура, такие специалисты, что они типа сумеют вылечить. Но хронические травмы не вылечиваются, это ерунда, - сказал эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, "Зенит" объявил о подписании Дивеева 11 января. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.
В этом сезоне футболист принял участие в 16 матчах чемпионата и забил два гола.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке. РПЛ возобновится в конце февраля. "Зенит" в 19-м туре примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.
Фото: ФК "Зенит"