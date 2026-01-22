Матчи Скрыть

Гусев высказался о новичке "Динамо" Рикардо

Главный тренер "Динамо" высказался о новичке клуба Давиде Рикардо.
Фото: ФК "Динамо"
"Я прекрасно знаю его качества, просмотрел много видео его игр. У него хорошая левая нога. Все качества он продемонстрировал на первой тренировке", - передает слова Гусева "Чемпионат".

Вчера, 21 января, пресс-служба "Динамо" объявила о трансфере Давида Рикардо. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.

Ранее бразильский защитник выступал в составе "Ботафого". Всего за клуб 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость Рикардо по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

