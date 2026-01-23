"Посмотрим. Мы общаемся", — приводит слова Джаловича "Чемпионат".
Макаров является игроком "Динамо" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 12-ти матчах за бело-голубых, в которых записал на свой счет 3 гола и одну результативную передачу. Действующий контракт Макарова с московским клубом истекает летом 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,8 миллиона евро.
На данный момент 27-летний игрок готовится ко второй части сезона со вторым составом "Динамо" по решению клуба. В декабре 2025 года Макаров заявил, что покинет команду, если Ролан Гусев будет назначен ее главным тренером. Специалист возглавил бело-голубых как минимум до лета 2026 года.
В Турции отреагировали на слухи о трансфере Макарова из "Динамо"
Главный тренер турецкого "Кайсериспора" Радомир Джалович ответил на вопрос о возможном переходе вингера "Динамо" Дениса Макарова.
Фото: ФК "Динамо"