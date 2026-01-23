Об этом сообщает румынское издание ProSport. По информации источника, специалист попал в больницу на этой неделе. Известно, что в декабре 2025 года у Луческу усугубились проблемы с сердцем на фоне простуды. После госпитализации его состояние ухудшилось. Отмечается, что тренер не сможет принять участие в процедуре отсмотра игроков перед стыковым матчем чемпионата мира, в котором его команда сыграет со сборной Турции.
80-летний специалист на данный момент возглавляет национальную команду Румынии. С 2016 по 2017 год он был главным тренером "Зенита". Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в Российской Премьер-лиге.
Также Луческу занимал пост главного тренера бухарестского "Динамо", "Пизы", "Брешии", "Интера", "Галатасарая", "Бешикташа", "Шахтера", киевского "Динамо" и сборной Турции.
Экс-тренера "Зенита" Луческу экстренно госпитализировали
Бывший наставник "Зенита" и главный тренер сборной Румынии экстренно госпитализирован.
Фото: Global Look Press