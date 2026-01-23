"Динамо" без выплаты компенсации отпустило Макарова в "Кайсериспор" - источник

27-летний игрок уезжает в "Кайсериспор" на постоянной основе. Как сообщает источник, "Динамо" отпустило Макарова бесплатно. При этом летом 2021 года "бело-голубые" приобретали футболиста у "Рубина" за 7,5 млн евро.
Напомним, ранее Макаров отказался оставаться в клубе, если команду продолжит тренировать Ролан Гусев. По итогу российский специалист остался главным тренером "Динамо" как минимум до конца сезона, а Макаров, в свою очередь, был отправлен во вторую команду.
В текущем сезоне он провёл 12 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.
Источник: телеграм-канал "Первый спорт"
Фото: ФК "Динамо"