Семенов – о возвращении России на международную арену: наша молодежь этого заслуживает

"Я верю, что сборную России по футболу тоже скоро допустят до официальных матчей. Хочется посмотреть на нашу молодёжь на международном уровне. Она этого заслуживает", — приводит слова Семенова Metaratings.ru.
Российские футбольные команды и сборная не принимают участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
Сборная России по футболу пропустила чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не примет участия в турнире 2026 года, который пройдет на территории США, Канады и Мексики.
Бывший защитник сборной России Андрей Семенов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
