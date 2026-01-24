Матчи Скрыть

Рикардо: проект "Динамо" интереснее "Торино"

Новичок "Динамо" Давид Рикардо высказался о выборе между московским клубом и "Торино"
Фото: ФК "Динамо"
- То есть проект "Динамо" интереснее "Торино"?

- Да. Но для меня было самое важное, что клуб делал всё возможное для моего перехода. Что касается зарплаты, то не было большой разницы между "Торино" и "Динамо". Я могу это сказать откровенно.

Давид Рикардо стал игроком московского "Динамо" 21 января 2026 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.

Ранее защитник выступал в составе "Ботафого". Всего за бразильский клуб футболист провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость Рикардо по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

