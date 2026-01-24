Саусь проходит медосмотр перед переходом в "Спартак"

"В расположение "Спартака" Владислав не прилетел, потому что у команды сейчас выходной. Влад сейчас в Москве. Можно сказать, что проходит медосмотр. Но пока рано утверждать, что он успешно его прошел", - сказал Талаев "Матч ТВ".
Ранее в СМИ сообщалось, что московский "Спартак" согласовал личный контракт с игроком.
Владислав Саусь выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб на счету правого полузащитника 19 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.