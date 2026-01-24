Экс-игрок "Локо" рассказал, что нужно клубу для борьбы за чемпионство

"По игре в некоторых матчах "Локомотив" выглядит как фаворит на победу в РПЛ, но пока команде не хватает сил на всю дистанцию. Ей обязательно нужны новички, чтобы бороться за "золото". Без трансферов "Локомотив" потеряет шансы на чемпионство", - сказал Джанашия Metaratings.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Следующий матч "железнодорожников в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".
