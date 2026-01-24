Ломаев тренируется с "Уфой", но контракт пока не обсуждается - источник

Иван Ломаев приехал на сборы "Уфы" в Турции и присоединился к тренировочному процессу команды.

Как сообщает Metaratings.ru, на данный момент речь о подписании контракта не идёт. По информации источника, Ломаев попросил клуб дать ему возможность тренироваться вместе с командой. 27-летний вратарь первую часть сезона-2025/26 провёл в составе "Сочи". За южан он сыграл один матч в РПЛ и ещё два - в Кубке России. 12 января "Сочи" официально объявил о расторжении соглашения с Ломаевым. Главный тренер уфимцев Омари Тетрадзе уже представил голкипера коллективу.