По словам бразильца, совместная работа в тренировочном процессе помогает быстрее находить взаимопонимание на поле.
- Очень приятно было сыграть впервые с Игорем. Мы каждый день тренируемся вместе, привыкаем друг к другу, и мне кажется, прогресс идёт с хорошей скоростью, - передаёт слова игрока клубная пресс-служба.
Напомним, российский защитник пополнил ряды петербургской команды в зимнее межсезонье, перейдя из московского ЦСКА.
"Зенит" имеет в активе 39 набранных баллов и располагается на второй строчке в чемпионате. Лидером РПЛ является "Краснодар", у которого на одно очко больше.
Нино рассказал о взаимопонимании с Дивеевым в "Зените"
Защитник "Зенита" Нино рассказал, как проходит его адаптация и взаимодействие с Игорем Дивеевым.
Фото: ФК "Зенит"