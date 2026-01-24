Матчи Скрыть

Нино рассказал о взаимопонимании с Дивеевым в "Зените"

Защитник "Зенита" Нино рассказал, как проходит его адаптация и взаимодействие с Игорем Дивеевым.
Фото: ФК "Зенит"
По словам бразильца, совместная работа в тренировочном процессе помогает быстрее находить взаимопонимание на поле.

- Очень приятно было сыграть впервые с Игорем. Мы каждый день тренируемся вместе, привыкаем друг к другу, и мне кажется, прогресс идёт с хорошей скоростью, - передаёт слова игрока клубная пресс-служба.

Напомним, российский защитник пополнил ряды петербургской команды в зимнее межсезонье, перейдя из московского ЦСКА.

"Зенит" имеет в активе 39 набранных баллов и располагается на второй строчке в чемпионате. Лидером РПЛ является "Краснодар", у которого на одно очко больше.

