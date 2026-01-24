Петрушин - о защитнике "Динамо": не уровень клуба

По мнению специалиста, нынешняя линия обороны бело-голубых не соответствует уровню клуба.
- Мне Осипенко не особо нравится. "Динамо" всегда отличалось качественной обороной. Осипенко, да и другие защитники, не уровень "Динамо", - цитирует эксперта Vprognoze.ru.
В текущем сезоне чемпионата России "Динамо" набрало 21 балл и занимает 10-е место.
Первый матч после возобновления РПЛ столичная команда проведёт дома против "Крыльев Советов" - поединок пройдёт 1 марта.
Фото: ФК "Динамо"