Петрушин - о защитнике "Динамо": не уровень клуба

Экс-тренер "Динамо" Алексей Петрушин раскритиковал игру защитников московской команды и отдельно высказался о Максиме Осипенко.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению специалиста, нынешняя линия обороны бело-голубых не соответствует уровню клуба.

- Мне Осипенко не особо нравится. "Динамо" всегда отличалось качественной обороной. Осипенко, да и другие защитники, не уровень "Динамо", - цитирует эксперта Vprognoze.ru.

В текущем сезоне чемпионата России "Динамо" набрало 21 балл и занимает 10-е место.

Первый матч после возобновления РПЛ столичная команда проведёт дома против "Крыльев Советов" - поединок пройдёт 1 марта.

