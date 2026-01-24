Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Лепсая оценил, насколько Рикардо способен усилить "Динамо"

Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на тот факт, что "Динамо" укрепило состав игроком "Ботафого" Давидом Рикардо.
Фото: ФК "Динамо"
- Его манера игры похожа на Роберто Фернандеса. Он тоже левоногий защитник, начинает атаку. У Фернандеса лучше первый пас. Если Рикардо и усилит "Динамо", то ненамного, - цитирует Лепсая "РБ Спорт".

Напомним, несколько дней назад московский клуб сообщил о заключении долгосрочного контракта с молодым защитником. В прессе отмечалось, что сумма трансфера составила порядка шести миллионов евро.

Динамовцы с 21 баллом в копилке идут на десятой строчке в российском чемпионате. В первой игре после зимнего перерыва столичная команда примет "Крылья Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится