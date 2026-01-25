Нападающий молдавского "Петрокуба" Попеску интересен двум российским клубам - источник

По информации источника, нападающий молдавского "Петрокуба" Петр Попеску интересен тольяттинскому "Акрону" и екатеринбургскому "Уралу". У футболиста есть российский паспорт.
Всего Петр Попеску провел за молдавский "Петрокуб" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
Источник: Sport24.
Фото: ФК "Петрокуб"