Агент объяснил, почему Капленко согласился перейти в минское "Динамо"

"Считаю Кирилла высококвалифицированным футболистом. Да, последний год выдался неудачным, но в целом у него есть качества. Кирилл родился в Минской области, от "Динамо" была конкретика, клуб играет в еврокубках, поэтому решил перейти сюда, постараться перезапустить карьеру и начать играть в футбол на своем уровне", - цитирует агента "Матч ТВ".
Кирилл Капленко в январе перешел из костромского "Спартака" в минское "Динамо" и заключил однолетний контракт. Ранее футболист выступал за "Оренбург", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки" и "Зенит-2". Всего полузащитник провел в РПЛ 51 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.
Футбольный агент Алексей Бабырь рассказал, почему Кирилл Капленко решил продолжить карьеру в минском "Динамо".
Фото: "Динамо" Минск