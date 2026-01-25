"Спало напряжение". Лещук - об уходе Карпина из "Динамо"

"Могу сказать, что спало напряжение. Да, были и правильные моменты, мы чему-то научились, но сейчас стало как-то легче морально. Например? Атмосфера на тренировках стала лучше, Плюс питание, конечно. При Карпине за весом следили слишком жестко", - приводит слова Лещука "РБ Спорт".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года, на данный момент специалист занимает аналогичный пост в национальной команде России.
По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. В декабре столичный клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо"