Смородская: Карпин сможет работать и в Ла Лиге, и в АПЛ

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила на вопрос, сможет ли Валерий Карпин работать в чемпионате Испании.
Фото: ФК "Динамо"
"Он везде сможет работать — и в Ла Лиге, и в АПЛ. Карпин — отличный специалист и очень грамотный, талантливый тренер. Другой вопрос, насколько возможно сейчас такое предложение получить", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года, также специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.

Ранее Карпин посетил домашний матч "Реала Сосьедада" в Ла Лиге. Российский специалист заявил, что через несколько лет мог бы вернуться к вопросу о работе в чемпионате Испании.

