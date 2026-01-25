Матчи Скрыть

Агент Жубала: до лета защитник останется в "Краснодаре"

Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Краснодара" Жубала, в беседе с Rusfootball.info высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Жубал не покинет "Краснодар" этой зимой, он в команде до лета. Он хочет помочь клуб завоевать титул", - сказал агент.

Жубал перешел в "Краснодар" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, ранее центральный защитник выступал за французский "Осер". В текущем сезоне бразилец провел за южан 10 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Жубала с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро.

