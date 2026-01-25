"Адаптация Дмитрия в ЦСКА проходит хорошо, нет никаких проблем. Он игрок опытный, к тому же очень коммуникабельный. У меня не было сомнений, что адаптация пройдет нормально", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. Ранее футболист на протяжении всей профессиональной карьеры вступал за "железнодорожников".
После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.
Агент Баринова рассказал, как проходит адаптация футболиста в ЦСКА
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Дмитрия Баринова, рассказал об адаптации полузащитника в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА