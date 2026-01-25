Матчи Скрыть

Карпин рассказал, что разговаривал со спортивным директором "Реала Сосьедад"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что общался со спортивным директором "Реала Сосьедад" об Арсене Захаряне.
Фото: Global Look Press
"Разговаривал со спортивным директором "Реал Сосьедад" — они тоже ждут, когда у Арсена получится этот тонус поймать. Пока, к сожалению, у него то травма, то болезнь", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. Всего полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что главный тренер команды не рассчитывает на Захаряна и россиянин в ближайшее время может покинуть клуб.

