Карпин рассказал, что разговаривал со спортивным директором "Реала Сосьедад"

"Разговаривал со спортивным директором "Реал Сосьедад" — они тоже ждут, когда у Арсена получится этот тонус поймать. Пока, к сожалению, у него то травма, то болезнь", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. Всего полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что главный тренер команды не рассчитывает на Захаряна и россиянин в ближайшее время может покинуть клуб.
