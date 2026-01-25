Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 4 3 4
СурханЗавершен
ЦСКА
3 - 4 3 4
Динамо СамаркандЗавершен

Тихонов: тренер - это расстрельная должность в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о новом главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" всегда под прицелом, расстрельная должность в "Спартаке" - это тренер. Футболисты остаются, а тренеров меняют. И что Карседо может наладить?", - передает слова Тихонова "Чемпионат".

Хуан Карлос Карседо был назначен на должность главного тренера "Спартака" 5 января. Трудовое соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2029 года.

Ранее Карседо уже работал в московском клубе и входил в качестве помощника наставника команды в тренерский штаб Унаи Эмери.

