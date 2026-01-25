Шишкин прокомментировал перспективы "Спартака" в борьбе за медали

- Назначение Карседо в "Спартак" удивило. Карседо точно придётся непросто. Ему нужны трансферы, чтобы исправить ситуацию весной. "Спартаку" необходимо приобрести двух-трёх защитников, чтобы бороться за медали, - цитирует Шишкина Metaratings.ru.
Напомним, в начале января красно-белые сообщили о назначении испанца Хуана Карседо на должность наставника команды. Ранее он тренировал "Пафос".
"Спартак" с 29 баллами в активе идёт на шестой строчке в таблице РПЛ. В первом матче весенней части сезона красно-белые сыграют на "Фишт Арене" против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"