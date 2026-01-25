Сёмин считает, что Соболев получит больше возможностей в "Зените"

По мнению специалиста, после изменений в атакующей линии у нападающего появляется хороший шанс закрепиться в команде, но многое будет зависеть от его настроя и работы на тренировках.
- У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Лусиано. Но у него должна быть большая мотивация, чтобы подготовиться. Показать тренерскому штабу, что он помощник "Зениту" и соответствует уровню клуба, - передаёт Сёмина "СЭ".
Соболев в этом сезоне появлялся на поле в 23 матчах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
Петербургский клуб идёт вторым в таблице РПЛ, набрав 39 очков.
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о перспективах форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"