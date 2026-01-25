"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернула себе лидерство в Ла Лиге

"Барселона" уверенно разобралась с "Овьедо" на своём поле в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Фото: ФК "Барселона"

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.



Основные события произошли после перерыва: сначала отличился Рафинья, затем гол забил Ламин Ямаль, а точку в матче поставил Дани Ольмо.



Благодаря этой победе "Барселона" снова вышла на первое место в таблице Ла лиги, набрав 52 очка. "Реал", который располагается следом, имеет 51 балл.



"Овьедо" с 13 очками остаётся на последней строчке турнирной таблицы.

Овьедо