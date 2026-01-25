- Появилось больше команд, которые могут оказать "Зениту" достойное сопротивление. По нынешнему чемпионату - это "Краснодар" и ЦСКА. Думаю, эти три команды и разыграют чемпионство, - передаёт слова Угарова Legalbet.
В РПЛ после 18 сыгранных туров лидирует "Краснодар", у которого в активе 40 баллов. В тройке также находятся "Зенит" и "Локомотив", набравшие 39 и 37 очков.
Напомним, что возобновление чемпионата России запланировано на конец следующего месяца.
Угаров назвал главных соперников "Зенита" в борьбе за чемпионство
Экс-полузащитник "Зенита" Денис Угаров высказался о раскладе сил в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"