Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 4 3 4
СурханЗавершен
ЦСКА
3 - 4 3 4
Динамо СамаркандЗавершен

Угаров назвал главных соперников "Зенита" в борьбе за чемпионство

Экс-полузащитник "Зенита" Денис Угаров высказался о раскладе сил в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Появилось больше команд, которые могут оказать "Зениту" достойное сопротивление. По нынешнему чемпионату - это "Краснодар" и ЦСКА. Думаю, эти три команды и разыграют чемпионство, - передаёт слова Угарова Legalbet.

В РПЛ после 18 сыгранных туров лидирует "Краснодар", у которого в активе 40 баллов. В тройке также находятся "Зенит" и "Локомотив", набравшие 39 и 37 очков.

Напомним, что возобновление чемпионата России запланировано на конец следующего месяца.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится