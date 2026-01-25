"Матчам сбора надо давать справедливую оценку. Сегодня очевидно, что команда не провела хороший матч. Мы готовимся, еще месяц до первого официального матча, поэтому это лишь процесс работы. Мы смешиваем составы, мы много работаем физически. Главное, не было сегодня травмированных, поэтому первая часть сборов прошла хорошо", - сказал Челестини.
Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и самаркандское "Динамо". Игра проходила в Абу-Даби и завершилась поражением команды Фабио Челестини со счетом 3:4. В составе "армейцев" забитыми мячами отличились защитники Жоао Виктор и Матвей Лукин, а также нападающий Лусиано Гонду.
Напомним, 22 января, красно-синие одержали победу в контрольном поединке над тольяттинским "Акроном" со счетом 3:1.
Источник: "Матч ТВ"
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА самаркандскому "Динамо"
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги товарищеского матча против "Динамо" Самарканд на сборах (3:4).
Фото: ПФК ЦСКА