Даев высказался о возможных проблемах "Балтики" во второй части сезона

По его словам, уход ряда игроков может серьёзно повлиять на результаты команды во второй части сезона.
0 Трансферы на выход отразятся на игре калининградцев. Будет трудно найти замену ушедшим игрокам. Весной стоит ждать спада в результатах "Балтики" из-за ухода игроков, - цитирует Даева Metaratings.ru.
На данный момент "Балтика" находится на пятой строчке чемпионата и имеет 35 очков. В 19-м туре РПЛ команда сыграет против "Зенита", встреча состоится 27 февраля.
Лидером РПЛ остаётся "Краснодар", у которого 40 очков. В тройке также идут "Зенит" (39) и "Локомотив" (37).
Фото: ФК "Балтика"