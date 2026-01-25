Матчи Скрыть

Даев высказался о возможных проблемах "Балтики" во второй части сезона

Экс-футболист "Балтики" Вячеслав Даев поделился мнением о возможных последствиях зимних кадровых изменений для калининградского клуба.
Фото: ФК "Балтика"
По его словам, уход ряда игроков может серьёзно повлиять на результаты команды во второй части сезона.

0 Трансферы на выход отразятся на игре калининградцев. Будет трудно найти замену ушедшим игрокам. Весной стоит ждать спада в результатах "Балтики" из-за ухода игроков, - цитирует Даева Metaratings.ru.

На данный момент "Балтика" находится на пятой строчке чемпионата и имеет 35 очков. В 19-м туре РПЛ команда сыграет против "Зенита", встреча состоится 27 февраля.

Лидером РПЛ остаётся "Краснодар", у которого 40 очков. В тройке также идут "Зенит" (39) и "Локомотив" (37).

