Талалаев ответил, за счет чего "Балтика" смогла себя проявить в РПЛ

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, за счет чего его команда смогла ярко проявить себя в первой части сезона РПЛ.

В воскресенье, 25 января "Балтика" потерпела поражение от "Сурхана". Товарищеский матч завершился со счетом 3:4 в пользу команды из Узбекистана. Калининградцы проводят зимний сбор в Турции. Их подготовка ко второй части сезона завершится 13 февраля.



Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Первой лиги и вышла в высший дивизион России. По итогам 18-ти туров РПЛ калининградцы набрали 35 очков и на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице. "Здесь не только Непомнящий, но и люди, которые воспитывали футболистов нашего поколения. Они базировались на тех старых советских научных выкладках, которыми пользовались Зеленцов, Лобановский, их последователи. Старая школа говорит нам о том, что без общего уровня выносливости тяжело переходить к смешанной: скоростной и силовой", – приводит слова Талалаева " РБ Спорт ".