Макаров сравнил атмосферу футбола в России и Турции

"Я лично такой только на ЧМ-2018 видел. А сам играл в похожей атмосфере в финале Кубка России — со "Спартаком" в "Лужниках".Тогда тоже собралось много народа, но поддержка всё-таки была не такая яростная, как у "Галатасарая". Здесь стадион гудит каждую секунду — у меня уши закладывало", — приводит слова Макарова "Чемпионат".
Макаров стал игроком "Кайсериспора" в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за московское "Динамо" с 2021 года.
Россиянин провел первый матч в Турции с "Галатасараем" в воскресенье, 1 февраля. Его команда крупно уступила со счётом 4:0. Макаров провел на поле 30 минут, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями. "Кайсериспор" занимает предпоследнее, 17-е месте в турецкой Суперлиге с 15 очками.