Макаров сравнил атмосферу футбола в России и Турции

Российский нападающий "Кайсериспора" Денис Макаров поделился впечатлениями после дебюта в турецком чемпионате.
Фото: ФК "Кайсериспор"
Макаров отметил, что атмосфера на стадионе во время матча "Кайсериспора" с "Галатасараем" напомнила ему финал Кубка России-2022.

"Я лично такой только на ЧМ-2018 видел. А сам играл в похожей атмосфере в финале Кубка России — со "Спартаком" в "Лужниках".
Тогда тоже собралось много народа, но поддержка всё-таки была не такая яростная, как у "Галатасарая". Здесь стадион гудит каждую секунду — у меня уши закладывало", — приводит слова Макарова "Чемпионат".

Макаров стал игроком "Кайсериспора" в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за московское "Динамо" с 2021 года.

Россиянин провел первый матч в Турции с "Галатасараем" в воскресенье, 1 февраля. Его команда крупно уступила со счётом 4:0. Макаров провел на поле 30 минут, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями. "Кайсериспор" занимает предпоследнее, 17-е месте в турецкой Суперлиге с 15 очками.

